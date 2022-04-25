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«Тема бессмертного героя»: нейропсихолог рассказала, какие мультфильмы опасны для детей

Виктория Непомнищева

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Какие мультфильмы опасны для детей
Фото: Pexels

Мультфильмы — это простой и красивый способ познакомить ребенка с законами и правилами жизни. Однако очень важно, чтобы перед просмотром родители проверяли их сюжет. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала психолог, детский нейропсихолог, семейный психолог Кира Макарова.

— Что должно быть в мультфильме обязательно? Сюжет! Родители должны проверять мультфильмы на наличие линии событий, смыслового подтекста, позиции главного героя. Сюжет — это ситуация из жизни, грамотно построенная и продуманная, которая покажет ребенку особенности отношений, научит дружбе, поспособствует желанию общаться и поможет в формировании здоровой позиции в социуме, — пояснила психолог.

Сюжеты хороших мультфильмов, по мнению психолога, обязательно должны учить детей:

  • самостоятельности;
  • ответственности;
  • доброте;
  • смелости;
  • открытости к миру.

Кроме того, подчеркнула эксперт, в сюжете необходимо присутствие моральной темы: добро всегда побеждает зло. Это основы формирования личности ребенка.

Важным является в мультфильмах и то, что ребенок, благодаря им, учится играть, развивает воображение, речь, способность к коммуникации. Конечно, игру мультфильмы не заменяют, игра — это особая важнейшая деятельность ребенка, напомнила Макарова.

В полезном мультфильме не могут присутствовать сцены насилия, жестоких драк и грубых конфликтов, предупредила психолог. Насилие пробуждает в ребенке тревожность, страх, агрессию — это важный момент.

— Часто в мультфильмах присутствует тема бессмертного героя, когда, попадая в опасные для жизни ситуации, герой остается цел и невредим или имеет 10 и более жизней. Это никак не может способствовать гармонии в развитии, потому что ценность жизни человека превыше всего. И вообще, важно помнить, что, чем младше ребенок, тем ему менее полезен стиль «фэнтези». Он, скорее, напугает, чем научит чему-либо, — объяснила специалист.

Еще один важный вопрос сюжета — позиция главного героя, подчеркнула психолог:

— Отрицательным он быть не может. Так же как и то, что персонажи мультфильмов не могут иметь надуманно уродливые образы. Это может травмировать неокрепшую психику ребенка. Впереди у ребенка вся жизнь, которая будет состоять из непростых ситуаций, в которых всегда должно быть место добру, дружбе, любви. Также герои мультфильмов обязательно должны иметь деятельность, делать дело. Персонажи учат ребенка быть активным и счастливым, а это не вытекает из праздности или развлечений. Не должно происходить искажений картины жизни.

Детский психолог отметила, что любимые герои мультфильмов, как и игрушки, должны быть добрыми.

— Просмотр мультфильмов — это деятельность, это обучающие моменты, которые напрямую влияют на личность ребенка. Но просмотр мультфильмов — это не способ накормить ребенка. Многие родители буквально с года включают ребенку мультики, чтобы в это время его накормить. Столь странный способ не приучит ребенка есть и не покажет ему искусства, обе цели не будут достигнуты.

Также эксперт рассказала, что важно ограничивать просмотр мультфильмов:

— Ограничивать ли просмотр? Конечно! Но не запрещать (избегаем этого слова, оно только будит протест), а отвлекать, предлагать другие виды деятельности. Режим дня и то, чем и когда занимается ребенок, — это про родителей, это их задача.

Если говорить о разнице между современными и советскими мультфильмами, то она только в культуре, а ценности всегда остаются прежними, добавила психолог.

— Какие мультфильмы выбирать для детей — это всегда свободная воля и дело вкуса родителей, но важно всегда помнить о том, что мультфильм — это вид искусства, он должен быть качественным, выполненным лучшими художниками, по-прежнему сеять разумное, доброе, вечное. В качестве примеров хороших для ребенка мультиков могу привести следующие: «Суперсемейка», «Немо», «Король Лев», «Крокодил Гена», «Побег из курятника», «Питер Пэн», «Рататуй», «Вверх», «Головоломка», отличный советский мультик про Врунгеля, — заключила Макарова.

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