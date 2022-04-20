Ученый объяснил, как будут преподавать историю первоклассникам

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В первых классах уроки истории вводиться не будут, при этом историческим просвещением будут заниматься в рамках предмета «Окружающий мир». Школьники будут изучать историю региона, малой родины и своего края.

Историк Константин Левушкин в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, как детям планируют преподавать историческое просвещение.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

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— Я рад, что заговорили о просвещении, а не об образовании, потому что преподавать историю в первом классе достаточно непросто — это сложная и абстрактная дисциплина. Там есть исторические источники, периоды, причинно-следственные связи, которые с трудом даются и в пятом классе. Тем не менее, я отношусь к этому довольно критически, и мне жалко учителей младших классов, потому что на них свалятся новые рекомендации, методички и курсы переподготовки, — высказался историк.

Он отметил, что чем младше человек, тем сложнее ему мыслить, и история, преподаваемая с малых лет, может превратиться в примитивный рассказ, в ходе которого возникнут установки и ассоциации, с которыми тяжело будет работать дальше.

— Я бы начинал с семейной истории, потому что первый класс — это период начала становления личности, период игры, и нет ничего плохого, чтобы ребенок поговорил с родственниками об их жизни, — прокомментировал эксперт.

Помимо исторического просвещения, с 1 сентября ожидаются и другие нововведения. Так, учебные недели во всех российских школах будут начинаться с исполнения гимна страны. Кроме того, будет проходить церемония поднятия государственного флага. Инициативу поддержал президент.