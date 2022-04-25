Москвичи в пасхальную ночь воспользовались общественным транспортом свыше 80 тысяч раз

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В ночь на 24 апреля москвичи воспользовались общественным транспортом свыше 80 тысяч раз. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— За ночь на общественном транспорте проехали 82,1 тысячи пассажиров, метро и МЦК с 00:00 до 2:00 воспользовались 63,4 тысячи пассажиров — это на 41 процент больше, чем в пасхальную ночь 2021 года, на автобусах Мосгортранса и трамваях с 00:00 до 3:30 проехали 18,7 тысячи пассажиров — это на 18,5 процента больше, чем в прошлом году, — говорится в сообщении.

Так, самыми популярными станциями метро стали: «Китай-город», «Пушкинская», «Охотный Ряд», «Площадь Революции», «Проспект Мира» кольцевая. Маршрутами — № т76 (Холмогорская улица — Метро «ВДНХ»), м1 (Улица Кравченко — Больница РЖД) и м40 (Лобненская улица — Метро «Китай-город»), сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Стоит напомнить, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому городской общественный транспорт в пасхальную ночь с 23 на 24 апреля работал дольше.

Так, столичное метро и Московское центральное кольцо работали до 02:00, а 136 маршрутов автобуса, семь маршрутов электробуса и 16 маршрутов трамвая курсировали по улицам города до 03:30.