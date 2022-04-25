Патриарх Кирилл: Мы должны молиться о единстве исторической Руси и укреплении Отечества

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих молиться о единстве исторической Руси и укреплении Отечества. Об этом в понедельник, 25 апреля, он сказал в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля.

Кроме того, предстоятель Русской православной церкви отметил, что, пока люди сохраняют веру и вдохновляются великим примером своих предшественников, Россия будет непобедима.

— Сегодня, когда мы как народ сталкиваемся со многими проблемами, связанными с осложнением происходящего вокруг нашей страны, мы должны, несомненно, просить Господа о сохранении мира, об укреплении нашего Отечества, о единстве всей Руси, и особенно эта молитва должна звучать в этих исторических стенах, — отметил патриарх.

По его словам, храм — это общенациональная святыня и одновременно храм-памятник, который был создан в знак объединения всех русских земель. Патриарх также добавил, что сейчас русский народ особенно нуждается во внутреннем единстве, поэтому важно сплотиться вокруг исторического центра Руси — «града Москвы», так как в единстве сила, передает ТАСС.

24 апреля патриарх Кирилл поздравил верующих россиян с Воскресением Христовым. Он отметил, что Пасха является самым радостным и главным праздником для христиан. В этот день верующие славят Иисуса Христа, который пережил страдания и казнь на кресте, «он воскрес на третий день из мертвых, победив смерть».

До этого патриарх Кирилл заявил, что религиозная вера разумнее веры в эволюцию. По его словам, многие люди почему-то отрицают тот факт, что человечество произошло по воле великой силы, однако эта вера, по мнению патриарха Кирилла, является гораздо более логичной.