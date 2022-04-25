Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Патриарх Кирилл: Мы должны молиться о единстве исторической Руси и укреплении Отечества

Лейла Алиева

Общество
Патриарх Кирилл: Мы должны молиться о единстве исторической Руси и укреплении Отечества
Фото: patriarchia.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих молиться о единстве исторической Руси и укреплении Отечества. Об этом в понедельник, 25 апреля, он сказал в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля.

Кроме того, предстоятель Русской православной церкви отметил, что, пока люди сохраняют веру и вдохновляются великим примером своих предшественников, Россия будет непобедима.

— Сегодня, когда мы как народ сталкиваемся со многими проблемами, связанными с осложнением происходящего вокруг нашей страны, мы должны, несомненно, просить Господа о сохранении мира, об укреплении нашего Отечества, о единстве всей Руси, и особенно эта молитва должна звучать в этих исторических стенах, — отметил патриарх.

По его словам, храм — это общенациональная святыня и одновременно храм-памятник, который был создан в знак объединения всех русских земель. Патриарх также добавил, что сейчас русский народ особенно нуждается во внутреннем единстве, поэтому важно сплотиться вокруг исторического центра Руси — «града Москвы», так как в единстве сила, передает ТАСС.

24 апреля патриарх Кирилл поздравил верующих россиян с Воскресением Христовым. Он отметил, что Пасха является самым радостным и главным праздником для христиан. В этот день верующие славят Иисуса Христа, который пережил страдания и казнь на кресте, «он воскрес на третий день из мертвых, победив смерть».

До этого патриарх Кирилл заявил, что религиозная вера разумнее веры в эволюцию. По его словам, многие люди почему-то отрицают тот факт, что человечество произошло по воле великой силы, однако эта вера, по мнению патриарха Кирилла, является гораздо более логичной.

Патриарх Кирилл Религия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces, или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте