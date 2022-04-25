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Россия, Москва, Люблинская улица Карта всех событий

Злоумышленник ударил парня ножом на автобусной остановке на юго-востоке Москвы. Об этом в понедельник, 25 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, вечером 23 апреля на молодого человека, ожидавшего прибытия автобуса на остановке на Люблинской улице, напал неизвестный. Злоумышленник ударил его ножом в бедро и потребовал отдать мобильный телефон. В ответ на требования пострадавший стал кричать и звать на помощь. Нападавший растерялся и скрылся с места преступления.

Раненый молодой человек смог самостоятельно обратиться в больницу. После оказания необходимой помощи его опустили домой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленника ищут.

21 апреля похожая ситуация произошла с жительницей столицы. Вечером на Каширском шоссе злоумышленник напал на прохожую. Приставив ей к горлу нож, он стал требовать отдать деньги и украшения. Женщина попыталась оказать сопротивление, но нападавший толкнул ее и несколько раз ударил ножом по ногам. Затем он вырвал из рук потерпевшей телефон и убежал.