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Мужчину, пытавшегося убить друга во время застолья, арестовали на два месяца

Елена Самойлова

Происшествия
Мужчину, пытавшегося убить друга во время застолья, арестовали на два месяца
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Зеленоград, улица Крупской Карта всех событий

Зеленоградский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу обвиняемого в попытке убийства. Об этом в понедельник, 25 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Она добавила, что мужчина пробудет в СИЗО до 24 июня текущего года.

Напомним, накануне 45-летний житель Зеленограда распивал алкогольные напитки вместе с другом. Захмелев, мужчины стали ругаться, и в какой-то момент злоумышленник потерял над собой контроль и несколько раз ударил оппонента ножом.

Пострадавший смог отбиться и добежать до контрольно-пропускного пункта ГИБДД, откуда был госпитализирован. Друга пострадавшего мужчины задержали, с ним проведены необходимые следственные действия.

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