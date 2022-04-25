Пьяный мужчина пытался убить собутыльника в Зеленограде

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Россия, Москва, улица Крупской Карта всех событий

Житель Зеленограда обвиняется в покушении на убийство своего знакомого. Об этом в понедельник, 25 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, накануне 45-летний мужчина распивал алкогольные напитки вместе с другом в квартире на улице Крупской. Захмелев, мужчины стали ругаться, и обвиняемый избил знакомого. В какой-то момент злоумышленник потерял над собой контроль и несколько раз ударил оппонента ножом.

Пострадавший смог отбиться и добежать до контрольно-пропускного пункта ГИБДД, откуда был госпитализирован. Друга пострадавшего мужчины задержали, с ним проведены необходимые следственные действия.

Фото: ГСУ СК РФ по Москве

Иванова добавила, что следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта под стражу.

Также 25 апреля сообщалось, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве «Мисс Кузбасс — 2010» Ксении Сапожковой. Девушка пропала в сентябре 2021 года, однако ее муж заявил об этом только в январе 2022-го. Подробнее о загадочной истории убийства — в материале «ВМ».