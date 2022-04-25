Посетители столичного кафе подрались из-за нехватки свободных мест в баре

Фото: Официальный сайт клуба «Джанго»

Россия, Москва, улица Фридриха Энгельса Карта всех событий

Посетители подрались из-за нехватки свободных мест в одном из столичных баров. Об этом в понедельник, 25 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, 24 апреля несколько гостей бара на улице Фридриха Энгельса вступили в перепалку из-за отсутствия свободных столиков в заведении.

Прибывшие на вызов полицейские разняли конфликтующих и доставили в отдел несколько граждан для дачи показаний. Также в отношении них были составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство».

В пресс-службе отметили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка.

Также 25 апреля стало известно, что 45-летний житель Зеленограда чуть не убил друга во время распития алкогольных напитков. Захмелев, мужчины стали ругаться, в какой-то момент злоумышленник потерял над собой контроль и несколько раз ударил оппонента ножом.

Пострадавший смог отбиться и добежать до контрольно-пропускного пункта ГИБДД, откуда был госпитализирован. Друга пострадавшего мужчины задержали.

Позже суд арестовал нападавшего на два месяца.