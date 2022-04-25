Москвичка заподозрила знакомого в краже часов и украшений на 1,8 миллиона рублей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Жительница столицы заподозрила своего знакомого в краже часов и украшений на сумму более 1,8 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 25 апреля, «ВМ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Там отметили, что заявление от 38-летней москвички поступило в полицию 24 апреля. Женщина рассказала, что 33-летний знакомый взял у нее часы «Картье» и «Дольче Габбана» общей стоимостью 1,5 миллиона рублей для починки ремешков. Возвратить часы он должен был еще 15 апреля, однако до сих пор не вернул.

Позже заявительница обнаружила, что из ее квартиры пропали ювелирные украшения, а именно: две золотые броши стоимостью 6 тысяч рублей и механические часы «Версаче» ценой 300 000 рублей. Женщина утверждает, что имущество до встречи со знакомым было на месте, поэтому она обратилась в полицию. Общая сумма ущерба превысила 1,8 миллион рублей. Правоохранительные органы проводят проверку.

Недавно стало известно, что суд вынес приговор по уголовному делу о хищении в Лыткарине денежных средств пенсионерки в размере 3,5 миллиона рублей.