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Женщина проведет четыре года в колонии за хищение более трех миллионов рублей

Лейла Алиева

Происшествия
Женщина проведет четыре года в колонии за хищение более трех миллионов рублей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Суд вынес приговор по уголовному делу о хищении в Лыткарине денежных средств пенсионерки в размере 3,5 миллиона рублей. Об этом в четверг, 21 апреля, «ВМ» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

По ее словам, инцидент произошел в период с января по февраль 2021 года. Злоумышленница и ее соучастники представились сотрудниками правоохранительных органов и обманным путем завладели средствами потерпевшей в размере 3,5 миллиона рублей.

По итогам проведения проверочных мероприятий суд приговорил мошенницу к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

19 апреля пенсионер поверил телефонным мошенникам и лишился более 600 тысяч рублей. По данным полиции, днем 18 апреля в отделение полиции обратился мужчина 1948 года рождения.

Он сообщил, что на его телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником банка и сказала, что деньги с его счета могут пропасть. Чтобы «сохранить» средства, она убедила пенсионера перевести их с его вклада на другие карты.

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