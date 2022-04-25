Аналитик спрогнозировал снижение цен на автомобильный газ

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Цены на автомобильный газ снизятся. Такое мнение высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

— Автомобильный газ будет вести себя примерно так же, как и дизельное топливо: мы экспортируем около 30 процентов. Тут нужно понимать, что есть СУГ (сжиженный углеводородный газ — прим. «ВМ»), который лучше себя проявляет в «нефтехиме», — рассказал он.

По словам Баженова, использовать его как топливо немного бессмысленно, поэтому с точки зрения потребления значимого процента не наблюдается. Однако есть КПГ (компримированный природный газ — прим. «ВМ») и СПГ (сжатый природный газ — прим. «ВМ»). Именно эти два газа, утверждает эксперт, и будут развивать в первую очередь.

— Можно переоборудовать машину под такой вид топлива: оно и дешевле, и во многих моментах тоже лучше, — заключил он.

О том, как будут вести себя цены на топливо в России, — в материале «Вечерней Москвы».

13 апреля стало известно, что крупнейший нефтетрейдер откажется от торговли нефтью из России до конца года. По данным СМИ, объемы российской нефти, которой торгует Vitol Group, должны значительно снизиться во втором квартале 2022 года.