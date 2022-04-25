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«Слишком много топлива»: что будет с ценами на бензин в России

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Что будет с ценами на бензин в России
Фото: pixabay.com

Из-за переизбытка топлива в России независимые заправочные станции уже начинают привлекать автовладельцев более низкими ценами, а крупные сетевые заправки в ближайшем будущем начнут бороться за клиентов с помощью различных скидок и акций. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

По его словам, в России производится «слишком много топлива».

— У нас и по бензину, и по дизельному топливу профицитное производство: мы производим больше, чем нам самим необходимо. Раньше товар уходил на экспорт, сейчас возможности экспорта в существенной степени ограничены, стало огромной проблемой поставлять товар за рубеж. Однако нужно сохранять непрерывный производственный процесс. Конечно, производство чуть-чуть снизится, тем не менее все равно будут стараться имеющиеся объемы поставлять на внутренний рынок, — рассказал специалист.

Участники топливного рынка будут по-разному решать проблему, отметил собеседник «ВМ». Так, независимые автозаправочные станции все больше станут привлекать покупателей более низкой ценой. В регионах, где нет крупных сетей и есть высокая конкуренция между независимыми компаниями, снижение может составить два–три рубля. В крупных регионах (например, в Москве и Санкт-Петербурге) возможности потребителей шире, поэтому здесь падение не превысит 50–60 копеек, заметил Баженов.

Сетевые заправки на снижение цен не пойдут, однако станут искать другие способы продать имеющееся топливо, спрогнозировал Баженов.

— Крупные компании сейчас очень много теряют, потому что не могут экспортировать продукт. Соответственно, им необходимо каким-то образом компенсировать убытки. Вряд ли они начнут повышать цены, но и снижать тоже не будут торопиться. В то же самое время им нужно будет каким-то образом улучшать отношение клиентов к себе. Думаю, они будут таргетировать это отношение через адресные скидки и акции, — предположил аналитик.

Независимые заправки уже начинают снижать цены, отметил Баженов. Крупные компании пока занимаются решением проблем с объемами производства и хранения топлива. Когда будет полная определенность с запретом на поставки за границу, скорее всего, они начнут давать скидки и устраивать акции. Стоит ждать и действий со стороны регуляторов рынка, подчеркнул специалист.

Такой сценарий может реализоваться уже в ближайшем будущем, заметил собеседник «ВМ».

— Я думаю, что это будет происходить летом, месяца через два. Полагаю, дальше на этом рынке начнет формироваться новая система ценообразования: будут полностью пересматриваться различные индикаторы, по которым крупные компании выстраивают цены в оптовом, мелкооптовом и розничном сегментах. В целом рынок будет уходить от прежних правил ценообразования, связанных с экспортной альтернативой, и переходить к правилам, в которых цена формируется под воздействием внутренних факторов спроса и предложения, — пояснил Баженов.

Эксперт отметил, что такой сценарий затронет все виды топлива: Россия поставляла за границу примерно десять процентов от объемов производимого бензина и порядка пятидесяти — от объемов производимого дизеля. Примерно четверть внешних поставок бензина можно перенаправить на внутренний рынок, однако в случае с дизелем для большей части производимого топлива понадобится поиск новых вариантов экспорта, заметил специалист.

Снижение цен ожидает и автомобильный газ, уверен Баженов.

— Автомобильный газ будет вести себя примерно так же, как и дизельное топливо: мы экспортируем около 30 процентов. Тут нужно понимать, что есть СУГи (сжиженный углеводородный газ), которые лучше себя проявляют в нефтехиме. Использовать их как топливо немного бессмысленно, поэтому с точки зрения потребления значимого процента не наблюдается. А есть КПГ (компримированный природный газ) и СПГ (сжатый природный газ), и как раз их будут развивать в первую очередь. Можно переоборудовать машину под такой вид топлива: оно и дешевле, и во многих моментах лучше, — заключил аналитик.

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