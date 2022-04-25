Американский полковник: Россия сделала то, чего Запад никак не ожидал

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Во время проведения специальной военной операции на Украине Россия действует удивительно аккуратно. Такое мнение высказал американский полковник в отставке и бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в понедельник, 25 апреля.

По его словам, России удалось сделать то, чего от нее никак не ожидали западные страны: избежать сопутствующего ущерба и потерь среди мирного населения, передает РИА Новости.

— Российские силы сделали то, чего мы на Западе не ожидали, — заявил Макгрегор.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.