Трамп заявил, что не намерен возвращаться в Twitter

Фото: Whitehouse

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не намерен возвращаться в социальную сеть Twitter после приобретения американским предпринимателем Илоном Маском компании, которой принадлежит микроблог.

В понедельник, 25 апреля, политический деятель в интервью телеканалу Fox News сообщил, что продолжит пользоваться собственной социальной сетью, которая была создана после его ухода из Twitter, пишет ТАСС.

Трамп выразил надежду, что предприниматель приобретает Twitter ради привнесения улучшений в работу этой соцсети. Он назвал Илона Маска «хорошим человеком», однако подчеркнул, что останется в собственной социальной сети TRUTH.

Накануне пресс-служба компании Twitter сообщила, что основатель американских инновационных предприятий SpaceX и Tesla Илон Маск покупает социальную сеть за 44 миллиарда долларов.

Перед этим предприниматель вошел в совет директоров компании, приобретя 9,2 процента акций Twitter. Первым нововведением на новом посту Маск предложил сделать возможным редактировать публикации в социальной сети.