Аналитик предупредил об опасности укрепления рубля для российской экономики

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Укрепление национальной валюты, безусловно, позитивно для российской экономики — оно сдерживает инфляцию и позволяет уменьшить стоимость импорта. При этом избыточное укрепление рубля влечет за собой негативные последствия для бюджета, считает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

— Если объяснять простым языком, то при переводе экспортной выручки в рубли лучше получить 100 рублей за один доллар чем, например, 75, — рассказал специалист.

По его словам, в идеальных условиях необходимо соблюдать баланс, но одновременно с этим лучше приобретать иностранный товар по цене в 30 рублей за доллар, нежели платить по 75 рублей за одну единицу американской валюты.

Маслов напомнил, что сейчас РФ больше работает на экспорт, нежели на импорт. По этой причине сальдо торгового баланса показывает искажение, что играет на руку укреплению национальной валюты.

Аналитик в интервью агентству «Прайм» спрогнозировал еще более серьезное укрепление рубля. Причиной тому, уверен специалист, станет период налоговых выплат в России.

Накануне глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов спрогнозировал укрепление курса в диапазоне 73-79 рублей за доллар в течение продолжительного времени.