Экономист дал долгосрочный прогноз курса доллара

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Курс в диапазоне 73-79 рублей за доллар может сохраниться на довольно продолжительное время. Такой прогноз дал глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Экономист отметил, что дальнейшее укрепление рубля возможно при условии роста цен на нефть, а этого не произойдет в ближайшее время.

— Мы видели 120 долларов за баррель, а сейчас – 101. Произошло снижение! Нефть сейчас колеблется, она как бы борется за то, чтобы расти или оставаться на имеющемся уровне, — отметил он в комментарии Общественной службе новостей.

Экономист добавил, что существует угроза новых западных санкционных ограничений. Это создает дополнительное давление на российскую валюту, поэтому возможна пауза в укреплении рубля.

25 апреля на старте торгов в 10:00 по московскому времени доллар вырос на 0,1 процента — до 75,45 рубля за денежную единицу. Евро, в свою очередь, снизился на 0,44 процента, до 79,8 рубля, передает ФАН.

До этого сообщалось, что Центральный банк России уменьшил диапазон расчета курса иностранных валют. Теперь курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по Москве.