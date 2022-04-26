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FP: Доходы России от экспорта нефти парадоксально растут

Егор Провоторов

В мире
FP: Доходы России от экспорта нефти парадоксально растут
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Российские доходы от экспорта нефти в апреле могут значительно превзойти показатели за аналогичный период в предыдущие годы, пишет издание Foreign Policy. По словам аналитиков, подобный сценарий стал возможным из-за роста поставок энергоресурсов в Турцию, Индию и европейские государства.

— Сейчас многие страны, которые ввели санкции против России, серьезно подрывают свои же действия, покупая у нее энергоресурсы. В некоторых случаях объемы поставок в апреле стали даже больше, чем в марте, — сказано в материале.

По информации издания, экспорт российской нефти и производных от нее продуктов увеличился с 3,3 млн баррелей ежедневно в марте до 3,6 млн в апреле, несмотря на антироссийские санкции Запада.

Аналитики Foreign Policy назвали удивительным подобную реакцию рынка нефтетрейдеров на специальную операцию России на Украине, пишет РИА Новости.

Накануне в Еврокомиссии заявили, что Евросоюз рассматривает вопрос нефтяного эмбарго в отношении России в шестом пакете ограничительных мер против Москвы.

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