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Володин назвал Украину террористическим государством из-за покушения на журналистов в РФ

Полина Долганова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Володин назвал Украину террористическим государством из-за покушения на журналистов в РФ
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 25 апреля сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили покушение на российских журналистов Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян, Дмитрия Киселева, Евгения Попова, Ольгу Скабееву и Тиграна Кеосаяна.

По словам парламентария, сначала Киев развязал войну против собственного народа, а затем перешел к терактам против мирных граждан других государств.

— Вот к чему приводит поддержка неонацистской идеологии. Необходимо признать: Украина — террористическое государство. (Президент Украины Владимир — прим. «ВМ») Зеленский должен понести ответственность, — написал спикер ГД в своем Telegram.

Володин подытожил, что попытки покушения на представителей российских СМИ свидетельствуют о своевременности начала спецоперации на Украине.

25 апреля сотрудники ФСБ России задержали группу неонацистов, готовивших убийство журналиста Владимира Соловьева по заказу СБУ. По данным ведомства, члены преступной группы признались, что после убийства Соловьева планировали скрыться за рубежом. Главное следственное управление СК РФ по данному факту возбудило уголовное дело.

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