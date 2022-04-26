В Великобритании заявили о возможности применить ядерное оружие для защиты себя и НАТО

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Страны Североатлантического альянса (НАТО) обладают ядерным оружием, а Великобритания может применить его для своей защиты и защиты альянса. Об этом в понедельник, 25 апреля, заявил глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес.

— Некоторые наши ракеты сейчас под водой, и наши смелые военнослужащие Королевских ВМС готовы применить ядерное оружие, если им придется защищать это Королевство и НАТО, — заявил он.

Глава британского Минобороны добавил, что Франция и Соединенные Штаты также обладают ядерным оружием. Этот факт, по мнению Уоллеса, является основным сдерживающим фактором для российского правительства, передает газета «Известия».

До этого глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность подобного конфликта не стоит недооценивать. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в начале года пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН сделала официальное заявление о недопустимости ядерной войны.