«Не дай бог с кем-то увижу»: Моргенштерн пригрозил Диларе убийством из-за измены

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Рэпер Алишер Моргенштерн пригрозил убить бывшую жену Дилару Зинатуллину, если та начнет налаживать личную жизнь и с кем-то встречаться. Об этом он сообщил в своем документальном фильме на YouTube-канале.

— Говорю ей: «Не дай Бог тебя с кем-то увижу. Оба умрете», — сказал он.

При этом, певец неоднократно признавался Диларе в своих изменах. Однако не намерен просить прощения. В свое оправдание он ссылается на то, что его воспитывала мама. Поэтому он не знает, что такое полная семья.

Рэпер пока не принял решение о том, разводиться с Диларой или нет. Однако его поклонники уверены, что пара не решится на подобный шаг, передает «Пятый канал».

10 апреля российский рэпер прокомментировал видео супруги, блогерши Дилары Зинатуллиной, в котором она рассказывает об их расставании. Он поддержал бывшую жену и подтвердил ее слова.

24 апреля Алишер Моргенштерн во второй раз сделал предложение экс-возлюбленной Диларе Зинатуллиной. Ради этого он приехал к девушке домой во время ее прямого эфира в социальных сетях.