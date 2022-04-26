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Снижаем уровень тревоги и стресса: как с пользой провести перерыв на работе

Виктория Непомнищева

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Как с пользой провести перерыв на работе
Фото: Pixabay

Перерывы на работе необходимы, потому что позволяют сотруднику повысить продуктивность, поддерживать высокую мотивацию и просто меньше уставать. О том, как использовать перерывы с пользой, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал проректор по учебной работе «Университета 2035» Олег Сулименко.

— Перерывы можно проводить по-разному. Просмотр лент новостей в соцсетях вряд ли поможет отдохнуть от работы. А вот, например, физическая активность поможет повысить концентрацию внимания. Здоровый перекус и общение с коллегами тоже пойдут только на пользу. Если есть возможность для медитации, не стоит ее упускать: она снизит тревогу и повысит мозговую активность, — отметил эксперт.

Если сотрудник проводит много времени за компьютером, то во время перерыва рекомендуется сделать зарядку для глаз, напомнил Сулменко. Также на пользу пойдет просто прогулка на свежем воздухе — желательно в зеленой зоне, которая благоприятно воздействует на человека, снижая уровень тревоги и стресса.

Людям, чья работа связана с продолжительным использованием компьютера, лучше отказаться от слишком частых перекусов: минимальный интервал между приемами пищи должен составлять час-полтора. Необходимо внимательно относиться и к выбору того, из чего будет состоять обед. Об этом «Вечерней Москве» рассказал диетолог Михаил Гинзбург. Он объяснил, как питаться в офисе, чтобы не толстеть.

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