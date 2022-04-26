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Новый автобусный маршрут от автостанции «Орехово» запустят 27 апреля

Араз Салехов

Город
Новый автобусный маршрут от автостанции «Орехово» запустят 27 апреля
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Горьковское направление Московской железной дороги, станция Орехово-Зуево Карта всех событий

С 27 апреля в столице запускают дополнительные рейсы от автостанции «Орехово» до Новомосковска (Тульская область). Об этом во вторник, 26 апреля, сообщает Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

— Ежедневно от автостанции «Орехово» будут отправляться 6 дополнительных рейсов — а всего их будет 24. На маршрут выйдут комфортные туристические автобусы Мосгортранса, — говорится в сообщении.

На маршруте будут работать туристические автобусы с профессиональными водителями одного из самых крупных операторов наземного транспорта Европы – Мосгортранса. Уточняется, что в автобусах есть всё для комфортной и безопасной поездки.

Так, в новых автобусах появятся 56 регулируемых кресел, индивидуальные лампы, кондиционер, USB-зарядки, столики, подножки и системы помощи при движении и торможении, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также стало известно, что в столице объявили о появлении первых бесконтактных кнопок для переключения светофора по пяти адресам в Москве. Кнопки появились по следующим адресам: Бережковская набережная, дома 22 и 24; улица Лесная — 2-й Лесной переулок; Георгиевский проспект, улица Летчицы Тарасовой; улица Косыгина, дом 9; Зеленоград — Центральный проспект, корпус 128, 241.

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