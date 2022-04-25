Бесконтактные кнопки на светофорах появились в пяти местах в столице

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В столице объявили о появлении первых бесконтактных кнопок для переключения светофора по пяти адресам в Москве. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Новые кнопки очень просты в использовании — чтобы перейти дорогу, вам необходимо провести рукой рядом с устройством, размещённом на светофоре. Это полностью отечественная разработка, сейчас мы ее тестируем по пяти адресам. После тестирования будем думать о дальнейшем распространении проекта, — заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Кнопки появились по следующим адресам Бережковская набережная, дом 22, 24; улица Лесная — 2-й Лесной переулок; Георгиевский проспект, улица Летчицы Тарасовой; улица Косыгина, дом 9; Зеленоград — Центральный проспект, корпус 128, 241, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также стало известно, что первая группа москвичей сможет опробовать систему Face Pay в наземном транспорте города уже в мае 2022 года. В конце апреля будет набрана первая фокус-группа из числа 100 пассажиров.