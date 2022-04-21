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В Москве запустят тест-драйв Face Pay в наземном транспорте

Георгий Соланович

Город
В Москве запустят тест-драйв Face Pay в наземном транспорте
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Первая группа москвичей сможет опробовать систему Face Pay в наземном транспорте города уже в мае 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 21 апреля.

— Мы внедряем отечественные технологии в Московском транспорте. Так, планируем расширять сервис Face Pay на наземный городской транспорт. В конце апреля наберем первую фокус-группу из числа 100 пассажиров. Постепенно увеличим число участников, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Telegram-канале дептранса заключили, что о старте отбора на тест-драйв объявят в конце апреля.

Кроме того, теперь билеты на междугородние автобусы можно купить за два с половиной месяца до поездки. Приобрести их на междугородние автобусы можно как в кассах автовокзалов, так и на станциях метро «Павелецкая», «Орехово» и «Саларьево», а также в мобильном приложении «Метро Москвы». Такой возможностью уже воспользовалось более шести тысяч человек.

Также стало известно, что более 1,4 миллиона пассажиров зарегистрировались в мобильном приложении «Метро Москвы», скачали цифровой сервис более 7 миллионов горожан.

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