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Заммэра Сергунина рассказала о развитии цифровой экосистемы Москвы

Антон Махов

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Заммэра Сергунина рассказала о развитии цифровой экосистемы Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

За время существования ресурса mos.ru москвичи воспользовались его онлайн-услугами более 2,5 миллиарда раз. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Сейчас на портале mos.ru зарегистрировано уже больше 14,5 миллиона личных кабинетов. За все время работы ресурса москвичи воспользовались его услугами и сервисами свыше 2,5 миллиарда раз, — рассказала она.

По данным Росстата, цифровыми услугами пользуются 97,5 процента москвичей. Также сообщается, что за последние пять лет число пользователей увеличилось на 30 процентов. На данный момент сайт mos.ru предоставляет 380 услуг и сервисов, их число с каждым годом растет, уточнила заммэра.

Чтобы воспользоваться услугами портала, нужно просто зарегистрироваться там. Учетная запись дает доступ и к другим информационным ресурсам.

Ранее Сергунина сообщала, что с 21 по 26 июня в парке «Зарядье» пройдет Московская неделя моды. Мероприятие организует Фонд моды при поддержке правительства города. По ее словам, участников и гостей ждут не только показы, но и деловая программа. Она призвана поспособствовать расширению профессиональных контактов среди представителей отрасли.

онлайн-сервисы портал mos.ru Наталья Сергунина
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