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Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что украинскому правительству следует «демонтироваться» самим в полном составе, но не трогать монумент Дружбы народов России и Украины.

До этого мэр Киева Виталий Кличко объявил о демонтаже памятника в Крещатом парке. Скульптура представляет из себя двух рабочих — россиянина и украинца — которые держат ленту с Орденом Дружбы народов.

— На самом деле демонтажу в Киеве подлежит только один объект, полностью сделанный из дерева, — это украинская власть в полном составе, — подчеркнул Чегринец.

По его словам, после освобождения Киева все монументы восстановят, а инициаторы сноса «первые же попросят их вернуть», передает РИА Новости.

25 марта президент России Владимир Путин раскритиковал существующую культуру отмены на Западе. По его словам, культура отмены превратилась в отмену культуры: из афиш вымарывают композиторов Сергея Рахманинова и Петра Чайковского, под запрет попадают и книги русских писателей.

Последний раз подобную кампанию проводили нацисты в Германии почти 90 лет назад, напомнил Путин.