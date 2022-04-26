Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Что мыши остается, как не пищать?»: Фрейндлих поддержала оскандалившуюся Нетребко

Александр Афонин

Общество
«Что мыши остается, как не пищать?»: Фрейндлих поддержала оскандалившуюся Нетребко
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Легенда советского и российского кинематографа Алиса Фрейндлих прокомментировала ситуацию с оперной певицей Анной Нетребко, которая оскандалилась из-за своей позиции относительно ситуации на Украине. Об этом она сообщила в новом интервью YouTube-каналу «Белый шум».

Татьяна Толстая, общаясь с Фрейндлих, подняла вопрос скандала вокруг Нетребко. Она пожалела оперную диву и посочувствовала ее положению.

Фрейндлих согласилась с писательницей и высказалась в адрес тех, кто нелестно говорит о Нетребко.

— Что мыши остается, как не пищать? Она же не может спеть, как Нетребко, — цитирует актрису «Телепрограмма».

21 апреля Николай Басков заявил, что не поддерживает Нетребко. В СМИ появилась информация, что певец выразил поддержку коллеге по цеху, однако Басков сказал, что не выступал в защиту певицы, а просто привел в качестве примера ситуацию с артистом, которому поставили условие на Западе.

Скандалы Алиса Фрейндлих Певцы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces, или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Все мнения
О проекте