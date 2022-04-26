«Что мыши остается, как не пищать?»: Фрейндлих поддержала оскандалившуюся Нетребко

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Легенда советского и российского кинематографа Алиса Фрейндлих прокомментировала ситуацию с оперной певицей Анной Нетребко, которая оскандалилась из-за своей позиции относительно ситуации на Украине. Об этом она сообщила в новом интервью YouTube-каналу «Белый шум».

Татьяна Толстая, общаясь с Фрейндлих, подняла вопрос скандала вокруг Нетребко. Она пожалела оперную диву и посочувствовала ее положению.

Фрейндлих согласилась с писательницей и высказалась в адрес тех, кто нелестно говорит о Нетребко.

— Что мыши остается, как не пищать? Она же не может спеть, как Нетребко, — цитирует актрису «Телепрограмма».

21 апреля Николай Басков заявил, что не поддерживает Нетребко. В СМИ появилась информация, что певец выразил поддержку коллеге по цеху, однако Басков сказал, что не выступал в защиту певицы, а просто привел в качестве примера ситуацию с артистом, которому поставили условие на Западе.