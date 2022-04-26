МВД объявило в розыск по уголовной статье участницу Pussy Riot Алехину

Фото: Пресс-служба суда

МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Марию Алехину по уголовной статье. Информация об этом появилась в базе розыска министерства во вторник, 26 апреля.

— Алехина Мария Владимировна, 6 июня 1988 года рождения, разыскивается по статье УК, — передает сообщение МВД ТАСС.

21 апреля Пресненский суд заменил Алехиной ограничение свободы на реальный срок по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных правил. По данным СМИ, столичный УФСИН заявил, что подсудимая пренебрегала ограничениями, которые предписал ей суд ранее.

Сама участница Pussy Riot на заседание не пришла, поэтому девушка отправится под арест, когда ее задержат. При учете времени уже отбытого наказания она проведет в колонии общего режима 21 день.

В феврале этого года Тверской суд Москвы назначил Алехиной административный арест сроком на 15 суток по другому делу — по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики».

7 февраля адвокат Алехиной сообщил, что ее задержали после посещения инспектора ФСИН. Как уточнил позднее адвокат Дмитрий Захватов, Алехиной вменяют статью о пропаганде нацистской символики.