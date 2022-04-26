Мишустин назначил Баланина новым главой ФОМС

Фото: Пресс-служба Госдумы

Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 26 апреля, подписал распоряжение о назначении Ильи Баланина новым председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Информация об этом появилась на официальном сайте правительства РФ.

Баланин родился в 1976 году. Окончил Костромскую государственную сельскохозяйственную академию. Является кандидатом экономических наук.

Новый глава ФОМС работал в управлении Федерального казначейства по Костромской области, в финансово-казначейском управлении администрации Костромы, а также был главой депфина региона.

В 2016 году был назначен директором департамента финансов Ярославской области, в 2019 — главой администрации губернатора области. Через три года указом президента РФ был переведен на пост замглавы Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

На сайте правительства отмечается, что предыдущий председатель ФОМС — Елена Чернякова — назначена замглавы Росстата.

21 апреля Государственная дума поддержала выдвижение Эльвиры Набиуллиной на пост главы Центробанка России с 24 июня 2022 года сроком на пять лет.