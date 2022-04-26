Пушилин: Оставшиеся на «Азовстали» боевики запрашивают эвакуацию в Турцию

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Украинские боевики, находящиеся на территории комбината «Азовсталь», просят об эвакуации в Турцию, а не на территории, подконтрольные Киеву. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

— Киеву они не особо доверяют. У них в последних просьбах идет эвакуация не в Киев, не на часть, подконтрольную Украине, а они хотят в Турцию. Один из вариантов. Там они хотят разоружиться. Предлагают: «Мы с оружием выйдем, доплывем до Турции, а там разоружимся». Вот то, что звучит, — заявил лидер независимой республики.

Пушилин добавил, что украинские боевики также предпринимают попытки связаться с российскими солдатами и подразделениями ДНР, торгуются и пытаются выяснить, «как им лучше сдаться».

Глава ДНР в эфире телеканала «Соловьев Live» подчеркнул, что солдаты нацбатальона «Азов» — военные преступники, которых ждет трибунал или тюремный срок.

До этого Пушилин выразил мнение, что засевшим на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе украинским националистам «осталось недолго». Он также добавил, что ситуация в самом Мариуполе все еще остается непростой. Однако вся сложность заключается в остающихся на «Азовстали» националистах.