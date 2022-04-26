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Суд оставил под арестом экс-замглавы ФСИН Коршунова

Елена Самойлова

Происшествия
Суд оставил под арестом экс-замглавы ФСИН Коршунова
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Московский городской суд не удовлетворил ходатайство защиты экс-заместителя директора ФСИН Олега Коршунова об освобождении от отбывания наказания. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе суда.

Адвокат Коршунова подавал ходатайство об освобождении отбывания наказания для своего клиента в связи с тяжелой болезнью. Однако суд не удовлетворил его.

— Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобы — без удовлетворения, — заключили в пресс-службе Мосгорсуда.

В январе текущего года защитник Коршунова подавал аналогичную просьбу в Лефортовский суд, но там ее суд также не одобрил.

Летом 2019 года бывший заместитель главы ФСИН Олег Коршунов был приговорен к семи годам колонии общего режима со штрафом в размере 900 тысяч рублей за аферу с государственными контрактами на изготовление обуви.

В марте 2020 года его признали виновным по делу о растрате 155 миллионов рублей. Речь идет о махинациях Коршунова при заключении соглашений на поставку сахара и горюче-смазочных материалов в учреждения ведомства. В рамках второго уголовного дела Коршунова приговорили еще к девяти годам заключения.

В связи с болезнью Коршунова рассмотрение его дела несколько раз переносили.

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