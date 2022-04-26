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Конкурсы «Большая перемена» и «Твой Ход» пройдут в Москве

Араз Салехов

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Конкурсы «Большая перемена» и «Твой Ход» пройдут в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В столице реализуют Всероссийский конкурс «Большая перемена» и Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» в рамках федеральных проектов «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» и «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» нацпроекта «Образование». Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы Москвы.

Конкурсы входят в линейку проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Организаторами Всероссийского конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Большая перемена», Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр», АНО «Россия — страна возможностей», а также Российское движение школьников при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

«Твой Ход» организуют Федеральное агентство по делам молодежи и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, говорится в релизе.

Также стало известно, что Фонд Андрея Первозванного приглашает к участию в Международном конкурсе детского рисунка «Петр I: великие дела!». Так, экспертною жюри выберет один рисунок, который получит титул Гран-при и будет выпущен издательством «Марка» на маркированном конверте.

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