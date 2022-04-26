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Польша ввела санкции против «Газпрома», «Новатэка» и «Акрона»

Георгий Соланович

Общество
Польша ввела санкции против «Газпрома», «Новатэка» и «Акрона»
Фото: Pixabay

Правительство Польши ввело санкции против 35 компаний и 15 частных лиц из России и Белоруссии. Об этом сообщил глава МВД государства Мариуш Каминьский во вторник, 26 апреля.

— Польский санкционный список представляет собой уточнение санкционного списка Евросоюза. Он касается российских олигархов и фирм, которые работают на территории нашей страны. Опубликованный сегодня первый санкционный список состоит из 50 позиций, — заявил Каминьский.

Так, под ограничения попали энергетические компании «Газпром» и «Новатэк», группа компаний «Акрон», «ФосАгро», белорусская фирма Beloil и другие предприятия, поставлявшие в Польшу уголь из России и Донбасса.

Министр также добавил, что рестрикции были введены против олигарха Вячеслава Кантора, который имеет около 20 процентов акций в польской компании Azoty.

Каминьский подчеркнул, что финансовые активы и имущество попавших под санкции юрлиц и физлиц будут заморожены. Более того, им запретят участвовать в тендерах, а олигархам — въезжать на территорию Польши, передает ТАСС.

25 апреля заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК), еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова поделилась информацией, что ЕК намерена согласовать шестой пакет санкций в отношении России на грядущей неделе.

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