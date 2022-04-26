Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в последние дни апреля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Последние апрельские дни запомнятся жителям Петербурга похолоданием. Весеннее солнце покинет город, и столбики термометров в большинство дней не поднимутся выше плюс 6–8 градусов, а в ночное время возможны заморозки. Такой прогноз дал синоптик Юрий Куткевич.

По словам специалиста, начало недели будет еще не очень холодным. Во вторник, 26 апреля, столбики термометров поднимутся до 10–12 градусов тепла.

— Затем до конца недели ожидаются дневные температуры в пределах плюс 6–8 градусов тепла. Не исключено, что в какие-то ночи может и опускаться до слабых заморозков до минус 1–2 градусов, — отметил синоптик в комментарии «Невским новостям».

Также возможны осадки в виде дождя или мокрого снега.

Сообщается, что подобные погодные условия в городе вызваны циклоном Renate. До этого погоду в Северной столице определял антициклон Spiro, поэтому погода была ясной и солнечной, передает ФАН.

24 апреля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какую погоду ждать на майских праздниках. По словам синоптика, последняя неделя апреля будет изменчивой. В начале мая ждать тепла не стоит.