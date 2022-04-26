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Подмосковные предприниматели и фермеры привезли гумпомощь в ДНР

Ирина Игнатенко

Общество
Подмосковные предприниматели и фермеры привезли гумпомощь в ДНР
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Еще один гуманитарный конвой прибыл в Донецк из Московской области. Фермеры и предприниматели московского региона привезли на двух машинах продукты питания, лекарства и вещи для детей. Об этом «360» рассказал бизнесмен Дмитрий Амелин.

— Приехали из Подмосковья, привезли продукты, раскладываем по наборам, завтра поедем в Мариуполь, будем раздавать, — сообщил он.

Жителям ДНР раздадут крупы, консервы, каши быстрого приготовления, детские раскраски, канцелярские товары. Лекарственные препараты, инвалидные коляски, костыли будут переданы в госпиталь.

Сообщается, что инвалидные коляски передали из Раменского городского округа, Балашихи. Жителям Донбасса помогают не только предприниматели, но и обычные люди. Они собирают и передают самые необходимые вещи и продукты.

20 апреля мэр Москвы Сергей Собянин встретился с представителями и волонтерами столичных НКО в одном из окружных штабов по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Украины, ЛНР и ДНР.

Подмосковье гуманитарная помощь ДНР
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