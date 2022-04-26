Какая мировая валюта может заменить доллар

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Из-за высокой инфляции в США, непонятной политики Америки и блокировки долларовых резервов России доллар теряет позиции. Однако пока говорить о его полном уходе и появлении новой мировой валюты преждевременно. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал аналитик и профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков.

По его словам, Россия и некоторые другие страны активно обсуждают создание собственной валюты.

— Такой валютой могли бы пользоваться Россия, Белоруссия, Казахстан, может быть, даже Китай. У нас выхода другого нет: все активы в долларах арестовали, придется искать что-то другое. Приграничная торговля оживилась в национальных валютах. Доллар теряет позиции не только в Европе: сейчас все страны уже немного побаиваются его и рассматривают альтернативные варианты, — рассказал собеседник «ВМ».

Специалист отметил, что доллар занимал 70 процентов мировой торговли, потом — 60. При этом евро — вторая по объемам мировая валюта. Юань занимает сравнительно небольшую долю: всего около двух–трех процентов, Китай не стремится сделать свою валюту мировой, заметил эксперт.

Юденков обратил внимание, что мировая валюта должна соответствовать ряду требований.

— Она обязательно должна быть свободно конвертируемой. Есть ряд конвертируемых валют: евро, доллар, иена, фунт стерлингов, частично — юань. Чтобы такие валюты признавали страны и хранили в них резервы, эти валюты должны свободно друг на друга обмениваться. Пожалуй, еще должна быть минимальная инфляция и крупная экономика у самой страны, — объяснил специалист.

По словам эксперта, кроме ареста долларовых резервов, в России есть и другие факторы, влияющие на снижение популярности доллара: в частности, непонятная политика Америки и инфляция, которая сильно «разогналась» в США в связи с вливаниями в экономику Штатов.

Однако говорить о скором закате доллара рано, уверен Юденков.

— Безусловно, доллар будет терять позиции, но когда он уйдет — ответить не готов. Пока он все еще остается основной валютой в мире, занимая больше половины мировой торговли, — заключил эксперт.