Какая мировая валюта может заменить доллар

«Нет другого выхода»: аналитик Юденков оценил вероятность замены доллара на другую валюту
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Из-за высокой инфляции в США, непонятной политики Америки и блокировки долларовых резервов России доллар теряет позиции. Однако пока говорить о его полном уходе и появлении новой мировой валюты преждевременно. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал аналитик и профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков.
По его словам, Россия и некоторые другие страны активно обсуждают создание собственной валюты.
— Такой валютой могли бы пользоваться Россия, Белоруссия, Казахстан, может быть, даже Китай. У нас выхода другого нет: все активы в долларах арестовали, придется искать что-то другое. Приграничная торговля оживилась в национальных валютах. Доллар теряет позиции не только в Европе: сейчас все страны уже немного побаиваются его и рассматривают альтернативные варианты, — рассказал собеседник «ВМ».
Специалист отметил, что доллар занимал 70 процентов мировой торговли, потом — 60. При этом евро — вторая по объемам мировая валюта. Юань занимает сравнительно небольшую долю: всего около двух–трех процентов, Китай не стремится сделать свою валюту мировой, заметил эксперт.
Юденков обратил внимание, что мировая валюта должна соответствовать ряду требований.
— Она обязательно должна быть свободно конвертируемой. Есть ряд конвертируемых валют: евро, доллар, иена, фунт стерлингов, частично — юань. Чтобы такие валюты признавали страны и хранили в них резервы, эти валюты должны свободно друг на друга обмениваться. Пожалуй, еще должна быть минимальная инфляция и крупная экономика у самой страны, — объяснил специалист.
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По словам эксперта, кроме ареста долларовых резервов, в России есть и другие факторы, влияющие на снижение популярности доллара: в частности, непонятная политика Америки и инфляция, которая сильно «разогналась» в США в связи с вливаниями в экономику Штатов.
Однако говорить о скором закате доллара рано, уверен Юденков.
— Безусловно, доллар будет терять позиции, но когда он уйдет — ответить не готов. Пока он все еще остается основной валютой в мире, занимая больше половины мировой торговли, — заключил эксперт.