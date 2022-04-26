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Стример Mellstroy отбыл назначенное судом наказание

Елена Самойлова

Происшествия
Стример Mellstroy отбыл назначенное судом наказание
Фото: Youtube / Hypik - Нарезки Mellstroy

Блогер Андрей Бурим, более известный под псевдонимом Mellstroy, отбыл назначенное судом наказание в виде исправительных работ. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в Telegram-канале «112».

Молодой человек, осужденный за избиение, трудился менеджером по закупкам в одной из московских фирм. Он проработал полгода, при этом десять процентов от его заработной платы удерживалось в пользу государства, отмечается в сообщении.

В октябре 2020 года стример под псевдонимом Mellstroy разбил модели Алене Ефремовой лицо во время прямой трансляции, ударив ее несколько раз головой об стол. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

Прокуратура просила приговорить блогера Андрея Бурима к шести месяцам исправительных работ, а также запросила, чтобы в доход государства удерживалось 15 процентов от его зарплаты. Помимо этого, государственный обвинитель потребовал, чтобы Бурим возместил пострадавшей 50 тысяч рублей за моральный и материальный ущерб.

Приговор блогеру огласили 9 июля 2021 года. Он получил шесть месяцев исправительных работ с удержанием десяти процентов из заработной платы в доход государства ежемесячно.

Стример пытался обжаловать свой приговор, но апелляционный суд оставил решение в силе.

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