Столичные службы обновят остановочные павильоны к летнему сезону

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Городские службы начали обновление остановочных павильонов к летнему сезону. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Ежегодно к лету мы приводим в порядок всю нашу инфраструктуру. Уже сейчас более 9 тысяч остановок помыты и покрашены, все они будут готовы к началу мая, чтобы пассажиры могли с комфортом ожидать транспорт, — заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Так, рабочие приведут в порядок 12 745 павильонов. Планируется, что все работы завершатся в начале мая.

— Весной душа просит перемен, а остановочные павильоны — обновления. Сейчас мы активно готовим их к лету — моем, заменяем неисправные детали и обновляем краску, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

Также стало известно, что на столичных улицах высадят почти 14 миллионов тюльпанов. В городе высадили тюльпаны разных сортов, среди них «Стронг Голд» с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный «Апельдорн», белый «Роял Вирджин» и «Шуга Лав» нежно-розового оттенка.