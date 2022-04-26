Жительница Москвы стала лучшей вожатой России

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В период с 22 по 24 апреля в подмосковном лагере «Радуга» прошел финал VIII Всероссийской олимпиады вожатых. Обладательницей Гран-при конкурса стала московская вожатая Александра Родина. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Олимпиада вожатых — это возможность проверить себя, свои знания и навыки перед началом летнего сезона. Ведь чем лучше будут готовы вожатые, тем безопаснее и комфортнее пройдет детский отдых. В отборочных испытаниях участвовали несколько сотен вожатых из 46 городов России и других стран СНГ. Это говорит о том, что профессия актуальна и интересна, а ее представители хотят развиваться и повышать уровень своего мастерства, — рассказала заместитель генерального директора агентства «Мосгортур» Юлия Силенко.

Уточняется, что в состязании принимали участие 14 профессионалов из Москвы, Подмосковья, Краснодарского, Ставропольского и Приморского края, Кемеровской, Свердловской и Иркутской областей и Республики Мордовия.

К слову, победителем в индивидуальном зачете по версии детского жюри также была признана Александра Родина (Москва), сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в столице реализуют Всероссийский конкурс «Большая перемена» и Всероссийский студенческий конкурс «Твой ход» в рамках федеральных проектов «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» и «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» нацпроекта «Образование».