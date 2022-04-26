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Виктория Дайнеко вышла в свет с новым бойфрендом

Анастасия Колоскова

Общество
Виктория Дайнеко вышла в свет с новым бойфрендом
Фото: РИА Новости

Выпускница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко появилась на премьере мультфильма в Москве вместе с новым бойфрендом, который не имеет отношения к шоу-бизнесу.

Ранее в интервью артистка признавалась, что летает на крыльях из-за новой любви. С симпатичным брюнетом Виктория познакомилась в соцсетях. Причем 34-летняя артистка первая проявила инициативу и написала понравившемуся молодому человеку. По ее словам, их отношения безоблачны, и она уже призналась бойфренду в любви.

Известно, что у Дайнеко ранее были романы с Алексеем Воробьевым и Павлом Артемьевым. Также артистка была замужем за Дмитрием Клейманом, которому родила дочь Лидию. Пара была в браке с 2015 по 2017 год. Виктория рассказывала, что била и унижала своего мужа.

В январе этого года певица подала судебный иск в адрес Клеймана. В исковом заявлении она требует взыскать с Дмитрия алименты, а также официально определить место жительства дочери. Согласно закону, Клейман должен выделять на содержание дочери четвертую часть от доходов. Виктория ранее рассказывала, что в прошлом ее экс-супруг время от времени давал ей по 10 тысяч рублей в месяц. В настоящее время доход музыканта явно увеличился. Он гастролирует со своим барабанным шоу, дает частные уроки и выступает вместе с известными исполнителями, такими как Слава, Митя Фомин, Джиган и другими.

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