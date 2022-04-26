Патрушев предрек распад Украины из-за политики Запада

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Из-за проводимой западными странами политики Украина может распасться на несколько государств. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев во вторник, 25 апреля.

По его словам, Америка попыталась создать некий антипод России на Украине для подавления Москвы, тем самым разделив, по сути, единый народ. Патрушев утверждает, что США намеренно внушали украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому еще задолго до 2014 года.

— Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов. Поэтому итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств, — подчеркнул секретарь Совбеза.

Он добавил, что Америка прикладывает все усилия для того, чтобы другие центры многополярного мира не могли перечить Вашингтону. Однако Россия допустить такого подхода не может, передает ТАСС.

До этого российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что власти США пытаются настроить страны Латинской Америки ввести санкции в отношении России с помощью шантажа и угроз. По его словам, Штаты не думают о том экономическом ущербе, который могут понести латиноамериканские страны в случае введения санкционных мер против Москвы.