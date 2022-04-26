Захарова раскритиковала слова замминистра обороны Британии о легитимности ударов по России

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «глубина полета» мысли заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи после его высказывания о легитимности ударов по РФ со стороны Украины уступает лишь интеллекту МИД Соединенного Королевства.

До этого Хиппи счел «абсолютно легитимным» для Украины наносить удары по территории России с целью «нарушить логистику» поставок товаров и тем самым предотвратить кровопролитие.

— Правильно ли мы понимаем, что ради «нарушения логистики военных поставок» Россия может наносить удары по военным целям на территории тех натовских стран, которые поставляют вооружения киевскому режиму? Ведь это напрямую приводит к смертям и кровопролитию на территории Украины. Насколько я понимаю, Британия одна из этих стран, — ответила Захарова в своем Telegram-канале.

23 апреля официальный представитель МИД РФ сообщила, что польские, британские, американские и канадские «инструкторы» на Украине на самом деле являются представителями спецслужб Североатлантического альянса (НАТО) и управляют боевыми действиями.