Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Один из готовивших покушение на российских журналистов оказался дважды судим

Елена Самойлова

Происшествия
Один из готовивших покушение на российских журналистов оказался дважды судим
Фото: Pixabay

Один из неонацистов, задержанных за подготовку покушений на российских журналистов, дважды судим. Об этом стало известно во вторник, 26 апреля.

По данным Telegram-канала «112», первая судимость мужчины была по делу о наркотиках. Во второй раз он попал под суд за покушение на убийство. Оба раза суд отправлял его на принудительное лечение.

25 апреля сотрудники ФСБ России задержали группу неонацистов, готовивших убийство журналиста Владимира Соловьева по заказу СБУ. По данным ведомства, члены преступной группы признались, что после убийства Соловьева планировали скрыться за рубежом.

Главное следственное управление СК РФ по данному факту возбудило уголовное дело. Позже стало известно, что задержанные неонацисты обсуждали также возможность убийства гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главреда RT Маргариты Симоньян, телеведущей Ольги Скабеевой и других журналистов. Неонацисты также сами подтвердили, что приказы об убийстве они получали с Украины.

Нацизм Задержания Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Все мнения
О проекте