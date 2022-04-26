Один из готовивших покушение на российских журналистов оказался дважды судим

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Один из неонацистов, задержанных за подготовку покушений на российских журналистов, дважды судим. Об этом стало известно во вторник, 26 апреля.

По данным Telegram-канала «112», первая судимость мужчины была по делу о наркотиках. Во второй раз он попал под суд за покушение на убийство. Оба раза суд отправлял его на принудительное лечение.

25 апреля сотрудники ФСБ России задержали группу неонацистов, готовивших убийство журналиста Владимира Соловьева по заказу СБУ. По данным ведомства, члены преступной группы признались, что после убийства Соловьева планировали скрыться за рубежом.

Главное следственное управление СК РФ по данному факту возбудило уголовное дело. Позже стало известно, что задержанные неонацисты обсуждали также возможность убийства гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главреда RT Маргариты Симоньян, телеведущей Ольги Скабеевой и других журналистов. Неонацисты также сами подтвердили, что приказы об убийстве они получали с Украины.