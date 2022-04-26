Пьяный мужчина напал на сделавшего ему замечание пенсионера

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Россия, Москва, улица Сергия Радонежского Карта всех событий

Пенсионер попытался разнять ругающихся пьяных мужчин, но стал жертвой разбойного нападения. Об этом во вторник, 26 апреля, «ВМ» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, в одном из дворов на улице Сергия Радонежского компания людей распивала алкогольные напитки. В какой-то момент мужчины стали ругаться и драться.

Чтобы успокоить дебоширов, проходящий мимо пенсионер сделал им замечание. В ответ на это один из незнакомцев повалил пожилого мужчину и несколько раз ударил его ногами.

Затем нападавший похитил его мобильный телефон и документы. Полицейские задержали 39-летнего подозреваемого.

Выяснилось, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Похищенное изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», фигурант заключен под стражу.

28 марта сообщалось, что неизвестный жестоко избил мужчину на северо-востоке Москвы. Представители столичного МВД рассказали, что вечером 26 марта в полицию с заявлением о драке обратились несколько человек, проживающих в доме 26 на улице Енисейской.