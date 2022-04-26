Патрушев рассказал о проекте новой российской финансовой системы

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Проект по созданию в России двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами (валютными ценностями), предложен научным сообществом и сейчас прорабатывается экспертами. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник, 26 апреля.

— Предлагается определить стоимость рубля, который должен быть обеспечен как золотом, так и группой товаров, являющихся валютными ценностями, поставить курс рубля в соответствие реальному паритету покупательной способности, — отметил чиновник.

Он добавил, что для суверенизации любой национальной финансовой системы ее платежные средства должны обладать внутренней ценностью и ценовой устойчивостью без привязки к доллару, передает РИА Новости.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия обладает необходимыми ресурсами, поэтому дефолта в стране не предвидится. Тем не менее аналитики Fitch полагают, что дефолт по долларовым обязательствам России неизбежен. Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал «ВМ», что текущая конъюнктура не указывает на дефолтное состояние экономики России.