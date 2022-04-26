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Круглый стол «Культура против терроризма» прошел в Москве

Евгений Белоусов

Город
Круглый стол «Культура против терроризма» прошел в Москве
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Бобров переулок, 6с1 Карта всех событий

Круглый стол «Культура против терроризма» прошел в Московской государственной библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева.

Организаторами круглого стола выступили сама библиотека, а также РОО «Московская городская организация Союза писателей России», МОО «Общественная палата деятелей культуры и искусства», НП «Биографический институт А. Зиновьева» и АНО «Евразийская академия телевидения и радио (ЕАТР)».

Председателем круглого стола была депутат Московской городской думы, представитель столичного парламента в Совете Федерации, председатель комиссии Совфеда по социальной политике Инна Святенко. Участники отметили, что в нынешние дни «терроризм молодеет», именно поэтому в профилактике важную роль должны играть образовательные учреждения.

Именно гуманистические ценности страны, усвоенные с детства, смогут послужить для подростков надежной защитой от вовлечения в экстремистскую деятельность. По словам директора библиотеки Ромуальда Крылова-Иодко, сейчас актуализируется потребность использования современных технологий в распространении альтернативной информации среди молодежи. Это необходимо, потому что многие подростки живут в рамках «экранной культуры».

Круглый стол «Культура против терроризма» прошел в Москве Фото: Вечерняя Москва

— В современной российской интернет-культуре имеется потенциал для создания контента для контрпропаганды, направленной против терроризма, экстремизма, агрессии, — заключил он.

По итогам встречи участники отметили, что культура — незаменимая «мягкая сила» в профилактической работе с терроризмом.

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