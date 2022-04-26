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Общественный центр построят на месте Рязанского трамвайного парка

Лейла Алиева

Город
Общественный центр построят на месте Рязанского трамвайного парка
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, Новорязанская улица, 10 Карта всех событий

На месте Рязанского трамвайного парка в Москве построят общественный центр. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На территории трамвайного парка и старинного паровозного депо в Красносельском районе откроются кафе, рестораны, фуд-корты, кинотеатры, магазины и развлечения, — говорится в сообщении.

До этого москвичам рассказали о главных событиях строительной сферы этой недели. Так, строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и скоропомощного комплекса при ГКБ имени С. П. Боткина продолжается в столице. На станциях БКЛ «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща», готовность которых оценивается более чем на 85 процентов, выполняются архитектурная отделка и установка инженерных систем.

Кроме того, с начала года по программе реновации жилья были введены в эксплуатацию уже 11 жилых домов в Южном, Новомосковском, Северо-Западном, Западном, Юго-Восточном и Северном административных округах столицы.

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