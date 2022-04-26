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Эммануил Виторган потребовал опровержения от Никиты Михалкова из-за сюжета про него

Юлия Курганова

Общество
Эммануил Виторган потребовал опровержения от Никиты Михалкова из-за сюжета про него
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актер Эммануил Виторган записал видеообращение, в котором опроверг свой отъезд из России на фоне происходящих в мире событий. Он сообщил, что уезжал отдыхать в Юрмалу вместе с супругой Ириной Млодик и дочерьми Этель и Кларой только на время.

В настоящее время вся семья находится в Москве, куда вернулась, преодолевая трудности, так как авиасообщение между Латвией и Россией закрыто.

— Нам пришлось возвращаться в Россию, пересекая границы на автомобиле и пешком, между прочим с маленькими детьми, неся в руках тяжелые чемоданы, — рассказал в микроблоге артист.

Виторгана возмутил сюжет в программе «Бесогон» режиссера Никиты Михалкова. Информацию, которая прозвучала в ней, актер назвал лживой.

— Редакторы программы «Бесогон» дали в эфир непроверенную и недостоверную информацию, чем спровоцировали волну вопросов и негатива в адрес моей семьи и меня. Я требую опровержения ложной информации, показанной в эфире программы «Бесогон» о моем отъезде, якобы связанным с началом спецоперации! — возмутился Виторган, передает издание Teleprogramma.

Легендарная советская и российская актриса Алиса Фрейндлих в минувший понедельник, 25 апреля, честно ответила на вопрос относительно эмиграции из России. Журналистка Татьяна Толстая в ходе YouTube-проекта «Белый шум» спросила именитую артистку о вероятности ее отъезда из страны на фоне сложной геополитической ситуации и давления на Россию.

Никита Михалков опровержение Эммануил Виторган
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