Автоконцерн Renault передаст акции своего завода «Автофрамос» Москве

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Французский автоконцерн Renault собирается передать свою долю в «АвтоВАЗе» (68 процентов) Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), а завод «Автофрамос» перейдет Москве. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров.

— Из тех, кто находится в обсуждении с нами по своему уходу, пока это Renault. Компания действительно из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России принимает решение передать акции «АвтоВАЗа» и «Автофрамоса». «Автофрамоса» — Москве, как субъекту. А что касается «АвтоВАЗа», то, скорее всего, это будет НАМИ, наш профильный институт. Он примет на себя эти акции с возможным возвратом, в случае если коллеги примут решение вернуться, — рассказал он.

Министр отметил, что условно это будет сделка «за рубль», но с опционом на пять или шесть лет — срок, в течение которого автоконцерн может решить выкупить акций обратно.

Также Мантуров сообщил, что переговоров о продаже доли Renault в «АвтоВАЗе» с китайскими или корейскими компаниями не ведется. По его словам, завод «Автофрамос» не будет законсервирован: на нем наладят производство других автомобилей, не исключено, что Lada, передает РИА Новости.

23 апреля сообщалось, что концерн Renault планирует продать свою долю в «АвтоВАЗе». В мае французская корпорация планирует перевести большую часть иностранного руководящего состава из Тольятти в Москву. Собственником российского завода может стать госкорпорация «Ростех» или структуры Министерства промышленности и торговли России.