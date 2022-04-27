Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Автоконцерн Renault передаст акции своего завода «Автофрамос» Москве

Юлия Курганова

Общество
Автоконцерн Renault передаст акции своего завода «Автофрамос» Москве
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Французский автоконцерн Renault собирается передать свою долю в «АвтоВАЗе» (68 процентов) Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), а завод «Автофрамос» перейдет Москве. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров.

— Из тех, кто находится в обсуждении с нами по своему уходу, пока это Renault. Компания действительно из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России принимает решение передать акции «АвтоВАЗа» и «Автофрамоса». «Автофрамоса» — Москве, как субъекту. А что касается «АвтоВАЗа», то, скорее всего, это будет НАМИ, наш профильный институт. Он примет на себя эти акции с возможным возвратом, в случае если коллеги примут решение вернуться, — рассказал он.

Министр отметил, что условно это будет сделка «за рубль», но с опционом на пять или шесть лет — срок, в течение которого автоконцерн может решить выкупить акций обратно.

Также Мантуров сообщил, что переговоров о продаже доли Renault в «АвтоВАЗе» с китайскими или корейскими компаниями не ведется. По его словам, завод «Автофрамос» не будет законсервирован: на нем наладят производство других автомобилей, не исключено, что Lada, передает РИА Новости.

23 апреля сообщалось, что концерн Renault планирует продать свою долю в «АвтоВАЗе». В мае французская корпорация планирует перевести большую часть иностранного руководящего состава из Тольятти в Москву. Собственником российского завода может стать госкорпорация «Ростех» или структуры Министерства промышленности и торговли России.

продажа АвтоВАЗ Renault
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Все мнения
О проекте