Один человек пострадал в аварии на МКАД в районе Новодачного шоссе

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, МКАД, 81-й километр Карта всех событий

Один человек пострадал в результате ДТП на внутренней стороне 81-го километра МКАД, в районе Новодачного шоссе. Об этом сообщил во вторник, 26 апреля, агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

— На 81-ом километре внутренней стороны МКАД произошло ДТП. В результате аварии перевернулся автомобиль Daewoo Matiz, — рассказал он.

Источник отметил, что в аварии пострадал один человек. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии, передает агентство.

24 апреля на дублере Симферопольского шоссе в Москве около дома № 7 водитель отечественного автомобиля ВАЗ-2109 совершил наезд на женщину-пешехода, которая скончалась от полученных повреждений на месте инцидента. По неустановленным причинам, женщина в момент происшествия находилась на проезжей части.